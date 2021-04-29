華航機師疫情擴大，新北、桃園都有學生染疫，但停課措施卻不同調，新北市長侯友宜今出席活動被問及是否希望中央統一發布？侯友宜表示，中央有訂定標準，由各地視整體狀況調整因應，他更希望中央能讓地方掌握更多疫調、量體採檢等資訊，讓地方能快速反應。

林口康橋學校2華航機師之子染疫，1人確診、1人驗出血清抗體呈陽性，該校即日起全校改線上教學，2兄弟的妹妹就讀桃園錦興國小，同樣驗出血清抗體陽性，但錦興國小不停課，停辦大型集會；另桃園西門國小也有學生染疫，2個班級改採線上教學。

對於各縣市停課做法不一，是否希望中央統一發布？侯友宜今受訪表示，新北市已有2個學生染疫，雖然其中1人為抗體陽性反應，但新北市要用最嚴謹的態度面對，當然中央也有訂定標準，各地視整體狀況來調整、準備，料敵要從寬，新北從以前到現在，都和中央積極合作共同抗疫。

侯友宜也說，他更希望中央面對疫情，採取的步驟能更快速，像是在疫情資訊、疫調結果、量體採檢等訊息，要讓地方掌握更多訊息，地方才能快速反應，減少染疫風險，大家一起努力，防疫不要有漏洞。

(中時 )