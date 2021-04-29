大陸女星鄭爽被舊愛張恒爆出代孕棄養，日前又被曝光對話紀錄，指她涉嫌透過陰陽合同逃漏稅，目前上海市稅務局第一稽查局已經受理調查，也連帶波及到多位知名藝人，相關公司立刻註銷，被質疑並不單純，對此，央視也發聲透露，「誰偷逃稅，誰就得涼涼（完蛋）」，決心全面掃蕩逃漏稅不當行為。

鄭爽日前遭前男友張恒爆料，鄭爽涉嫌簽陰陽合同來逃漏稅，並附上語音、文字、影片等佐證，指出鄭爽年拍攝古裝劇《只問今生戀滄溟》（倩女幽魂）時，利用陰陽合同收取高達1.6億人民幣的天價片酬，等同於一天日薪就高達208萬人民幣（895萬台幣）。

據陸網報導，鄭爽簽下的「陽合同」是4800萬人民幣酬勞，而另一份「陰合同」則是上海晶焰沙增資1.12億元人民幣，想藉此來躲避限薪令，央視指出，不僅上海市稅務局第一稽查局已經受理調查，北京市廣電局已開始調查對相關劇目製作成本及演員片酬比例。

央視再度發聲。(圖/翻攝自央視微薄)

消息曝光後，多位藝人被爆出工作室接連註銷的新聞，包括唐嫣、文章、井柏然、那英等人的相關公司都被點名，如今央視再度發聲，「學藝先學德，演戲先做人，做不好守法公民，一旦以身試法勢必涼涼」，嚴正痛批以陰陽合同來逃漏稅的行為，「整飭行業亂象，回歸法治軌道，影視業才能良性發展。」

(中時新聞網)