櫃買中心29日表示，振宇五金（2947）29日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是貿易百貨業。

根據櫃買中心資料顯示，振宇五金公司成立於2008年5月間，董事長為曾善，主要經營業務是五金商品之零售及批發，送件時資本額為1億7,268萬元。

振宇五金2020年業績，營收15億8,283萬元，稅前盈餘1億2,687萬元，稅後盈餘1億71萬元，每股盈餘6.10元。

(工商 )