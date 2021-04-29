振宇五金29日申請上櫃案 11:502021/04/29 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心29日表示，振宇五金（2947）29日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是貿易百貨業。 根據櫃買中心資料顯示，振宇五金公司成立於2008年5月間，董事長為曾善，主要經營業務是五金商品之零售及批發，送件時資本額為1億7,268萬元。 振宇五金2020年業績，營收15億8,283萬元，稅前盈餘1億2,687萬元，稅後盈餘1億71萬元，每股盈餘6.10元。 《證交所》南光送件申請上市 《其他股》基士德CB競拍 底價100元 (工商 ) #振宇五金 #櫃買中心 #申請上櫃案 #送件 #申請股票櫃檯買賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》虎門科技申請上興櫃 德宏今起預收款券 08:192021/04/28 財經 南光申請櫃轉市 今年第二家國內上市公司 18:042021/04/28 財經 《通信網路》威潤拍板2案 私募＋限制型股票留才 10:012021/04/29 財經 6G專利貢獻 中國居首位 04:102021/04/29 全球財經 台新投信：中國基本面＋資金面俱佳 A股基金逢低買點到 09:492021/04/29 財經 八方雲集申請股票上市 去年EPS達10.55元 17:592021/04/28 財經 單攻台東嘉明湖 5月1日起開放現場申請 04:102021/04/29 地方新聞 台灣支離破碎的農地 08:302021/04/29 生活 紅火案大逆轉 辜仲諒改判無罪 04:102021/04/29 社會新聞 案1112翁趴趴走 民眾直呼怕死了 04:102021/04/29 焦點要聞 小六自閉兒在家「打手槍」 家長怒斥同學逼的 09:382021/04/29 社會 財經熱門新聞 低利率釀高房價？ 彭淮南首度回擊：高利率傷及無辜 - 財經 土洋法人對決 陽明比價長榮 - 財經要聞 - 工商時報 創台股首例！自2021年～2024年… 聯發科每年加發股息16元 - 財經要聞 - 工商時報 《半導體》MOSFET旺翻！杰力首季登頂、每股賺3.14元 - 財經 - 時報資訊 大老闆泡溫泉驚曝這波飆股 30年老手斷言：只剩這種股票還會漲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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