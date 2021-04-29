美國非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）去年2月在喬治亞州布朗斯威克鎮（Brunswick）慢跑時遭3名白人男子槍殺，檢方今天以聯邦仇恨罪和綁架罪等罪名起訴3人。

65歲的葛瑞格里．馬麥可（Gregory McMichael）與35歲崔維斯．馬麥可（Travis McMichael）父子以及51歲的布萊恩（William Bryan）2020年2月23日下午開著1台皮卡車在社區內尾隨慢跑的亞伯里，之後開槍射殺他，3人如今分別被控1項侵犯權利和1項綁架未遂罪。

然而在案發之初，警方毫無動作，涉案的3人也未被捕或遭起訴，直到近3個月後，相關影片5月初在社群媒體引發廣泛討論，州執法部門才介入並提起訴訟。

司法部在聲明中說，起訴書稱，這3人「因為亞伯里的種族，而使用武力和以武力威脅，恐嚇及干涉他使用公共街道的權利」。

馬麥可父子也被控違反槍枝使用，亞伯里家屬的委任律師譴責此舉形同私刑處決。

除了亞伯里案，美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）2020年5月在明尼蘇達州明尼亞波利斯市遭警察以膝壓頸致死，在全國掀起示威潮，抗議種族不公與警察暴力執法。

馬麥可父子的委任律師未立即回應置評要求，布萊恩的律師高夫（Kevin Gough）則說，他對司法部的做法感到「失望」，還說布萊恩「並未犯罪」，堅稱他只是旁觀者。

馬麥可父子和布萊恩已面臨惡意謀殺、重罪謀殺和嚴重攻擊等州刑事指控，審判日期尚未確定。

(中央社)