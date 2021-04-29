松山分局滅證案，北市議員李傅中武、民進黨北市議員洪健益，雙雙被點名介入喬事。對此，兩人皆否認介入關說，是透過新聞媒體才知道此事。洪怒嗆將針對不實報導提告；李則澄清，之前僅請分局長和所長到辦公室報告來龍去脈。

台北市議會警政衛生委員會29日舉行警察局0416松山分局執法爭議事件真相專案報告，有議員爆料江湖傳言事發後有有力人士介入此事，被傳出介入的國民黨北市議員李傅中武否認。（陳君瑋攝）

台北市議會警政衛生委員會29日舉行警察局0416松山分局執法爭議事件真相專案報告，有議員爆料江湖傳言事發後有有力人士介入此事，被傳出介入的民進黨北市議員洪健益否認，更意有所指地說，再講下去「傷到的絕對不是民進黨」。（陳君瑋攝）

洪健益表示，他從頭到尾都沒有打電話給此事件的分局長或所長等，整件事情來龍去脈是看新聞媒體才知道的，否則根本不知道這件事，既然以人指名說我關說、握手言和等，「不實報導我會提告」。

議員李傅中武受訪。（張薷攝）

洪健益強調，他聽到的版本跟大家差不多，但仍要調查後才知道，若許姓所長願意說出來是誰指示，真相就大白了，並意有所指的表示，再打下去傷到的絕對不是民進黨。

李傅中武表示，他是從媒體上面才知道黑衣人情況，對於警方針對黑衣人沒當下做處置、以現行犯做移送，他也是非常驚訝，剛好松山分局長跟所長在議會備詢，而他是警政衛生召集人，因此來跟我做報告說明，但是是最早之前的錯誤資訊，呼籲警方立場就是勇於面對，但是真相應要讓社會大眾完全明白。

至於針對被爆在背後下指導棋，李傅中武直言，沒有！自己不會去要警方低頭，更不會要人家握手言和，但教官自己有錯，個人私德下班行為要去跟大家道歉，那是教官他們的問題，並強調自己沒有施壓關說，只有在4月22日，分局長與所長來他辦公室報告來龍去脈。

(中時 )