今年8月28日預計將有「反萊豬」等4項公投案，民進黨已定調將不提公投對案，台灣民意基金會27日公布最新民調，若明天舉行公投，反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選三項公投，將獲「壓倒性勝利」，重啟核四項目呈現拉鋸。台灣民意基金會董事長游盈隆今(29日)在廣播節目上提到，有一個驚人發現，那就是反萊豬、藻礁公投，民進黨支持者都有四成以上贊成，等於民進黨支持者內部陷入一個嚴重分歧跟對立狀況。

根據台灣民意基金會公布的民調，反萊豬公投的投票傾向分析，民進黨支持者41.1％傾向投同意票，49.5％不同意票、國民黨支持者80.6％同意，14.7％不同意、民眾黨86.4％同意，9.8％不同意、時力54.4％同意，38.3％不同意、中性選民68.6％％同意，21.9％不同意。

珍愛藻礁公投民進黨支持者46.4％同意，28.7％不同意、國民黨支持者57.6％同意，20.2％不同意、民眾黨支持者71.6％同意，17.6％不同意、時力支持者49.3％同意，40.5％不同意、中性選民 44.3％同意，24.2％不同意。 年齡層上，20到 24 歲選民七成同意，35到44歲選民六同意。

游盈隆29日在廣播節目《千秋萬事》談到，公投案每一個都是民進黨政府的重大政策，當主流民意反對政府，當然是嚴重打擊，接下來是責任問題，但對於要不要負起政治責任，看起來行政院長蘇貞昌閃爍其詞，但是到最後公投結果不管是3:1、4:0，即便是2:2，對民進黨也是重傷，這時候勢必會產生責任問題，不管蘇意願如何，已經不是意願問題，因為不下台會造成更大傷害、蔡政府承擔不起，這他們也知道是一場嚴厲挑戰跟考驗。

游盈隆提到，這一次看完民調數字有感而發，除非蔡執政團隊能有樊梨花移山倒海能力、扭轉目前絕對劣勢，否則結果當然是非常嚴重，且四項公投已呈現波瀾壯闊的公民運動，超越藍綠對決。

游盈隆進一步分析指出，但民進黨始終有嚴重盲點，刻意去把四項公投塑造出等同於藍綠對決，但只要看客觀數字會發現，其實完全不是這樣，「我有一個驚人發現，在反萊豬、藻礁公投，綠營都有四成以上支持者贊成，所以民進黨首要問題是內部說服，不是這些掌權人之間的共識」，目前民進黨支持者內部陷入一個嚴重分歧跟對立狀況。

(中時新聞網)