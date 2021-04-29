視訊上課竟淪為線上洗澡Live秀！新北市一名28歲黃姓小姐，去（2020）年因為因為看到網紅兄妹代言某線上1對1外語家教平台，認為很有公信力，所以特別搜尋登入，盼提升韓文能力。豈料，她找到的韓國男師「Jayden」某日上課上到一半，突然將電腦鏡頭轉向浴室，還直呼「我要洗澡」，接著就開始一邊上課、一邊光溜溜沐浴，且時間長達半小時，讓黃女傻眼不已，事後越想越不對，認為這無疑就是性騷擾，於是趕緊向平台檢舉，無奈被「已讀不回」，平台表示，由於黃女未提出證據，加上該教師否認，難以進行相關處置。

根據《自由時報》報導，新北一位黃姓粉領族向該報記者投訴，稱自己在頗有名氣的線上1對1外語家教平台上，花6千元購買10堂課，向一位授課評價不錯，中文能力也相當好，名叫「Jayden」的韓國男老師學韓文，孰料某日對方教學到一半，脫光光後就開始洗澡，讓黃女深感不適，怒批「哪個家教會視訊上課、邊洗澡30分鐘？有夠誇張！」同時不滿Jayden一堂50分鐘的教學，有一半的時間在洗澡直播。

又依據黃女說法，Jayden針對此事頻裝傻，一副聽不懂中文的樣子，讓她因此忍無可忍，與親友討論後決定出面控訴性騷擾，無奈當下她忘了錄影或截圖佐證，該平台客服部主管林小姐因此回應「已收到會員反映，但必須有相關證明會員陳述屬實，才能做出相關的處置，等候黃小姐提出進一步證據」。少了最重要的存證步驟，黃女儘管相當懊悔，可還是希望藉由此次不快經驗，提醒廣大會員留意，多加保護自己。

關於一對一線上課程教師出現不當行為，新北市政府法制局消費者保護官室主任王治宇出面提醒，消費者應完整記錄並當場喝止，同時呼籲平台業者謹慎收集消費者反應，未來再有類似情況，應立即停止合作。

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(中時新聞網)