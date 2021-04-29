趙少康不選黨主席 侯友宜：他很多看法可帶領國民黨往前走 12:082021/04/29 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今視察三鶯線。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中廣董事長趙少康宣布不參選國民黨主席，強調「報國的路不只一條」；新北市長侯友宜今受訪表示，趙少康是非常優秀、很有眼見的專家學者與政治人物，不管選不選黨主席都給予尊重，但更要尊重的是，趙少康有很多看法可以帶領著國民黨有個團結目標，一起往前走。 侯友宜也說，希望趙少康能在黨內繼續把理念、想法傳遞下去，把他的能量貢獻給國家和社會，把大家團結在一起，讓國民黨的未來有了趙少康的盡心盡力，能夠永續發展。 趙少康火力全開 轟民進黨以黨竊國 影／趙少康赴國民黨中常會演講 表明立場：不會參選黨主席 (中時 ) #趙少康 #侯友宜 #國民黨 #黨主席 #團結 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 趙少康談國民黨輸在不團結 林金結吐糟第一次分裂就是他 16:402021/04/28 政治 趙少康不選國民黨黨魁 連勝文勤跑基層 04:102021/04/29 政治要聞 被指外省人回來了 趙少康：我聽了很不爽 17:352021/04/28 政治 趙少康：國民黨應恢復駐美代表、設北京辦事處 17:082021/04/28 政治 最新總統民調第一名竟是他 港媒驚疑：小英恐會有動作 08:252021/04/29 政治 重回國民黨被說「外省人回來」 趙少康拍桌怒批國民黨只會內鬥 16:422021/04/28 政治 機師妻兒染疫 關鍵28天社區緊張 04:102021/04/29 焦點要聞 陳時中稱「口水很困擾」 陳揮文聽不下去了：想選台北市長沒辦法 09:092021/04/29 政治 獨／蔡英文總統大位誰會接？ 吳子嘉曝藍營能勝選的只有他 19:352021/04/28 政治 趙少康下午演講 國民黨上午疏通中常委避對槓 12:312021/04/28 政治 社評／東升西降與台灣的命運 04:102021/04/29 焦點新聞 政治熱門新聞 軍官賠錢也要提前退伍 前空軍副司令揭3大「想逃」主因 - 政治 民進黨北市黨部高層之子涉毒 美女姑姑說話了 - 政治 為何國務機要費除罪化 名嘴：陳幸妤這一句話最傳神 - 政治 最新總統民調第一名竟是他 港媒驚疑：小英恐會有動作 - 政治 陳時中稱「口水很困擾」 陳揮文聽不下去了：想選台北市長沒辦法 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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