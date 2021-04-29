中廣董事長趙少康宣布不參選國民黨主席，強調「報國的路不只一條」；新北市長侯友宜今受訪表示，趙少康是非常優秀、很有眼見的專家學者與政治人物，不管選不選黨主席都給予尊重，但更要尊重的是，趙少康有很多看法可以帶領著國民黨有個團結目標，一起往前走。

侯友宜也說，希望趙少康能在黨內繼續把理念、想法傳遞下去，把他的能量貢獻給國家和社會，把大家團結在一起，讓國民黨的未來有了趙少康的盡心盡力，能夠永續發展。

(中時 )