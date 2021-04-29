個性強硬的大男人通常脾氣比較差，就連擇偶標準都很高！搜狐網命理專欄點名，獅子座、天蠍座、雙子座、摩羯座的男性在戀愛中超難搞，不僅個性非常冷靜和剛硬，更會總是扮黑臉，脾氣就像石頭一樣硬。

▍1.獅子座

獅子男難搞的地方主要在曖昧期和戀愛前期，他們對自己要求很高，希望自己能具備獨當一面的能力，比較追求事業的成功，加上他們的擇偶標準也高，看不上一般的女性，也不太喜歡對方太主動，他們秉持著「自己看上的女神要自己追到手」的信念，因此喜歡的類型大多是有能力的高冷姐姐型，他們就像是一隻狩獵的獅子，而且他們個性很硬，即使在戀愛過程中，脾氣也不會太好。

▍2.天蠍座

天蠍男難搞的點在於他們佔有慾爆棚！如果另一半跟同事、朋友一起出門，太晚回家就可能會看到天蠍男的黑臉或是大發脾氣，因為他們佔有慾和控制慾都比較強，希望女生非常重視他，一旦進入交往階段，他們就會時時刻刻想知道伴侶的動向，更希望隨時黏在對方身邊。

▍3.雙子座

雙子男的難搞之處在於沒有定性，他們控制不了自己多變的個性，就算是生活中的小事，他們也會猶豫很久，在談戀愛之前，雙子男也會有點搖擺不定，覺得這個很好，那個也好像也不錯，而且在一起之後，由於他們個性變幻無常，因此會經常忘記自己之前說的話，反而會發脾氣，覺得對方不了解他。

▍4.摩羯座

摩羯男對伴侶的要求非常高，光是觀察期就很長，就算他們看上了一個人，也會不動聲色觀察對方很久，可以長達半年或一年，加上他們事業心比較重，個性非常冷靜和剛硬，會有鐵石心腸的傾向，脾氣就像一塊石頭，要軟化一顆石頭是很有難度的，因此總是被說難搞。

(中時新聞網)