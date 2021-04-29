儘管隔夜美股收黑，但周四香港股市開高後持穩，目前恆生指數上漲0.56%，為29238.62點。國企股(H股)漲0.38%，為11056.51點。
儘管注意到美國經濟加速成長且通膨升溫，但聯準會決策理事會周三仍一致通過維持短期利率於近零水準不變，每月1200億美元的購買資產規模亦維持不變，此決議符合市場預期。聯準會亦未釋出近期內可能調整政策的信號。不過，聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示，他認為股市確實已浮現泡沫，這番發言使美股承壓。
恆生科技股開高走低，目前跌0.33%。
北京汽車上季業績大幅成長，表現遠優於市場預期，目前股價大漲10.7%。
比亞迪電子首季毛利率僅6.4%，較去年同期腰斬，股價應聲重挫13%。
康龍化成首季淨利成長1.42倍，惟股價由升轉跌，目前小跌1%，稍早前一度漲近5%，站上逾兩個月高點168.2港元。
(時報資訊)
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