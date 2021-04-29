一年一度的母親節即將到來，各百貨商城皆推出豐富的母親節檔期禮物清單，今年想來點不一樣驚喜送給媽媽嗎？房仲第一品牌永慶房屋推出「五月康乃巾 暖心獻母親」活動，希望藉由一朵朵毛巾摺成的康乃馨來感謝母親長久以來的辛勞，活動從5/1至5/9，民眾只要到永慶直營門市預約賞屋，看屋當天即可獲得精美的彩色康乃「巾」。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「孝道是中華文化最重要的品德，但現今社會步調快速，許多人忙於工作而忽略了對家人的關心，趁著母親節，希望大家將心中對媽媽的感謝大聲說出來！」

永慶房屋有許多優秀的女性同仁，不僅在房仲業務工作上表現亮眼，同時還能給予家庭滿滿的關懷與溫暖，永慶房屋為感謝母親們的付出及辛勞，特別設計以毛巾製成的康乃「巾」，傳達內心滿滿的感謝之情，也藉此對全天下的媽媽說聲:「謝謝您，辛苦了！」

5月1日~5月9日到永慶直營門市預約賞屋，即可獲得限量的康乃「巾」。(圖/永慶房屋提供)

五種不同顏色蘊含不同寓意 加碼推線上留言抽禮券

你心中的媽媽是什麼樣子的呢？是從不打烊的廚師，還是最佳的心事垃圾桶，有任何煩惱都能在她身上找到解答，永慶房屋推出五款不同顏色的康乃「巾」，每一種顏色都象徵著不同性格特質的媽媽，五種不同顏色的康乃「巾」傳遞五種幸福，紅色代表著熱情如火的媽媽，就像好閨蜜一樣什麼秘密都可以說；黃色代表與時俱進的媽媽，總是跟你一起遊山玩水；藍色則是理性冷靜的媽媽，是你最好的心靈導師；紫色代表雍容華貴的媽媽，懂得享受生活，更活出自己生命的熱度；粉色代表無微不至的媽媽，總是給你最即時、溫暖的關愛！

實用又漂亮的康乃「巾」不僅可以送給媽媽表達感謝，永慶房屋更加碼推出線上抽獎活動，在「永慶房屋幸福生活」臉書粉絲團留言分享自己媽媽是五種顏色的哪一種，就有機會抽中實用的禮券喔！

五種不同顏色各自代表不同寓意，傳遞五種不同的幸福。(圖/永慶房屋提供)

與地方一同歡慶母親節 永慶房屋傳遞溫暖感謝

「社區好鄰居」永慶房屋協助社區商圈舉辦各式活動，長期提供帳篷的出借服務，更是出人出力協助各地區活動順利、盛大舉行，今年母親節期間一共協助雙北近60場鄰里、校園活動，總計出借將近600頂帳篷，永慶房屋與各地區一同歡慶母親節！

陳賜傑協理指出，永慶房屋始終秉持著「先誠實再成交」的信念，提供最透明、誠實的資訊，努力達成每一位客戶的請託，更是積極深耕在地，協助地方大大小小的活動，促進商圈繁榮。

(中時新聞網)