鋒面過境德基水庫集水區，水位止跌回升約10公分。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

台中地區昨晚開始出現間歇性降雨，谷關工務段監測谷關、德基雨量臨屆警戒管理值，宣布今日上午7點中橫便道不放行。這波雨勢也讓德基水庫水位止跌回升約10公分，水利署趁勝追擊，今日凌晨在谷關壩、天輪壩實施人工增雨，希望助攻鋒面，逼出更多水氣多降雨。

根據經濟部水利署水情監測統計資料，德基水庫昨日累積降雨量8.5mm，進流量從每秒3立方公尺，上升到4立方公尺，目前有效蓄水量649.71萬噸，水位為1326.95公尺，相較昨日回升約10公分。

大甲溪發電廠副廠長林日生表示，昨日降雨都有下在德基水庫的集水區內，昨晚關閉放水閘門，集水區內持續有毛毛雨，水庫水位雖未再下降，但水位要明顯回升仍需多下幾天雨。台中氣象站主任柯俊賢說明，德基地區自昨天到今天上午8時30分，24小時內累積降雨量15毫米。今天上午仍會下雨，雨勢在傍晚時轉乾，下波鋒面預計5月5日來襲。

由於谷關、德基地區出現間歇性降雨，谷關工務段監測雨量臨屆警戒管理值，為避免無預警突發狀況，宣布中橫便道今日上午7點班次不放行，稍早派員路巡結果路況正常，中午12點之後班次正常通行。

(中時 )