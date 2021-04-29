農業廢棄物是農村面臨的嚴峻問題，根據農委會統計，2019年非生物性農業及批發市場廢棄物高達2.8萬公噸，漁業廢棄物更高達7.4萬公噸，民進黨立委邱議瑩於經濟委員會質詢時表示，當我們不斷提倡農業時，面對農業廢棄物農民卻無從得知處理方式，農委會主委陳吉仲承諾，1個月內提出農業及漁業廢棄物處理辦法。

近年大量塑膠資材應用於農業生產中，例如種植草莓的覆蓋膜等因其價格便宜且具耐候性，大量取代原有的覆蓋材質，也由於農業廢棄物產源分散，缺乏集中收集、回收處理機制，部分作物殘梗堆放於田間或在田地焚燒，衍生空氣污染等問題。

民進黨立委邱議瑩於經濟委員會質詢問到，農民使用的黑色膠布功能繁多，包含保濕、防雜草等，但是這些黑色膠布1年使用量超過1萬公噸，有農民反映黑色膠布不能燒，焚化爐也不收，那要怎麼處理？當我們不斷提倡農業的同時，農業廢棄物該怎麼處理？

陳吉仲指出，農業廢棄物是農村面臨的重大問題之一，像是包裹樹的套袋、樹枝、保麗龍等，1年農業廢棄物達2.5萬公噸，然而農業廢棄物必須有區域性的規劃，例如補助農民購買竹子粉碎機做生物炭，或是新社太空包經過快速處理完還能變成肥料，已有相當規模。

邱議瑩強調，農委會應該和各農業局、農業課、農會、合作社等應該一同來統整盤點作法，應該要讓農民清楚知道休耕後的廢棄物要怎麼清運，政府的做法也應列舉，其中也應包含漁業廢棄物。

國民黨立委謝衣鳳強調，環保署規定焚化爐不可收農業廢棄物，處理上產生了一定的困難，農委會、環保署應該跨部會討論，讓廢棄物進入循環經濟才對。

陳吉仲同意，廢棄物長期只是被當作廢棄物而不是循環資源的一環，這要和地方政府以及跨部會來商議，承諾一個月內提出農業及漁業廢棄物的相關處理辦法。

(中時 )