40歲香港天王林峯坐擁81億台幣身家，婚前他曾與李彩華、潘霜霜及吳千語交往，2018年他被拍到和小他11歲的大陸網紅張馨月約會，2019年兩人宣布閃婚，去年生下一女。夫妻倆最近上實境秀分享婚姻內幕，張馨月坦言當時外界都唱衰兩人，指她貪男方的錢才結婚，但她自認問心無愧，便要求林峯去做「婚前財產公證」，被一向疼妻的林峯罕見大罵：「神經病」。

林峯家世顯赫，祖父林夢飛原是少將，晚年棄政從商，爸爸林華國是廈門的著名地產商，傳聞身家有百億，而林峯自己也累積了約81億財富。過往他將每任女友都寵的像公主，不僅曾送舊愛吳千語億級豪宅，也帶她到世界各地旅遊，又包下高檔飯店為女方舉行生日派對，無奈傳出吳千語搭上百億官三代施伯雄，兩人戀情告吹，不久林峯就遇到真命天女張馨月，兩年前他結束黃金單身漢身分與張馨月結婚，轟動一時，也引來不少閒言閒語。

林峯罵張馨月神經病。（圖／翻攝自秒拍）

近日，林峯和張馨月一起上《妻子的浪漫旅行5》，林峯自曝曾開小號跟攻擊太太的網友對罵，更將這些人都告上法庭。近日張馨月也鬆口，當年和林峯官宣結婚後，許多人都酸她是看上林峯的錢，覺得她是心機女，讓張馨月百口莫辯，便跟林峯開口要求夫妻倆婚前去做「財產公證」，先將兩人婚前財產劃分清楚，請法院公證，免得將來有天離婚後林峯的大筆財產都被她拿走。

林峯強調是自己娶得好。（圖／翻攝自微博）

聽聞此事，林峯下秒就罵愛妻：「神經病！」挑明對妻子的信任，林峯更補充：「我跟她既然要結婚了，我的東西全部都是妳的」，認為完全沒必要做這種事，外界常諷刺張馨月「嫁得好好」，林峯則霸氣全開說：「是我娶得好好」。先前有人亂傳張馨月婚前工作，林峯澄清說太太婚前靠自己一手一腳獨立生活，不算什麼黑歷史，跟欺負張馨月的網友勢不兩立。

(中時新聞網)