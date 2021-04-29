1名女大生控訴父母不認同她的男友，百般刁難戀情；某日她與男友讀書到半夜，因為要繼續熬夜趕報告，她因此提議到男友家過夜；沒想到父母隔天發現她人不見，透過手機定位，竟直接報警到男友家逮人，堅持提告和誘罪；事後她與男友雖然感到憤怒、無奈，但2人感情依舊未分手，網友則說家人真可怕，認為父母有強烈控制慾。

該女大生在Dcard上發文表示，她的男友各方面條件都不錯，但她因為是家中3姊妹第1個交男友的人，父母始終不滿意她的男友，父母還要求她整理男友的資料、做成文件交給他們；某日她與男友在家中讀書到半夜1點，因為還要繼續趕報告、隔天需早起，因此她提議到男友家過夜讀書，她當下心想隔天很早上課，父母應該不會發現她提早溜出門，因此未告知父母。

女大生與男友熬夜讀書，提議到對家家中睡覺，沒想到他的父母竟報警抓人，並提告和誘罪。（圖／翻攝自Dcard）

該女大生說，她與男友當晚做完報告就睡去，男友沒有做「壞事」，但隔天一早她睡醒發現父母個打給她3通電話，還有陌生電話8通，回撥給媽媽即坦承住男友家，沒想到隔了約30秒，男友家門口竟來了5名警察，2人因此被請到警局製作筆錄，父母則堅持要對她的男友提告和誘罪；不過她不解，爸媽在早上6點多發現她人不見，7點即完成報案，8點多透過手機定位找到她位置。

該女大生說，父母想透過此事逼迫她與男友分開；男友則是憤怒她的父母如此打擊她，可能導致她從此害怕談感情；不過她說2人並未因此分手。許多網友則留言說，「我要是你男朋友一定分手，你父母這樣搞，直接影響到人家家庭」、「一個不小心就會毀了男友的家庭、學業、未來、前途，你家好可怕」、「你爸媽這樣非常恐怖，感覺是有很極度的控制欲」。

(中時新聞網)