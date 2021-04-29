為了提升報稅的方便性，以及在疫情下避免報稅時人潮擁擠反倒造成防疫挑戰，財政部今年新增「手機報稅」服務，讓民眾不用插卡、輕鬆透過手機就可以完成綜所稅申報，預估達400萬戶可受惠。對此，亞太電信、遠傳電信以及台灣Pay都分別釋出了關於報稅的優惠，可多加參考。

【亞太電信推Mobile ID 行動身分識別服務】

為加快消費者報稅流程，亞太電信配合政府無卡報稅政策，與財政部財資中心共同推動「Mobile ID 行動身分識別服務」，翻轉以往登入報稅系統須使用讀卡機讀取自然人憑證及健保卡作為身分認證的方式，現在只需使用新增的「行動電話認證」，透過納稅義務人門號即可快速完成繳稅作業。

為慶祝新服務上線，即日起至5月31日，凡使用行動電話身分認證功能進行綜合所得稅報稅的亞太電信用戶，即可參加抽獎活動，獎項包含LINE POINTS 100點、《Move V我形我塑》AI科技健身教練、料理生活平台「愛料理」等應用服務，獎項名額共計200名，總價值近3萬元。

【《遠傳friDay 理財+》會員報稅再抽iPhone 12】

遠傳電信將行動電話身分認證應用場景再擴大，即日起遠傳月租型用戶無須準備讀卡機與自然人憑證，即可在個人電腦或手機使用遠傳門號進行報稅身分認證。為鼓勵用戶使用新穎的手機理財服務，《遠傳friDay理財+》APP會員於5/31前，使用行動電話身分認證功能進行報稅，即可參加 iPhone 12 抽獎活動（獎項1名），4/30前早鳥報稅加碼再抽遠百禮券100元（獎項30名）。

遠傳電信配合政府政策開發行動電話身分認證技術，2020年COVID-19疫情仍嚴峻的時刻，快速推出口罩實名認證服務。今年則與財政部及臺灣網路認證股份有限公司（TWCA）合作，推出全新行動電話身分認證服務，提供用戶手機報稅體驗。

遠傳電信行動金融暨媒體業務處副總經理鄧愛櫻表示，行動身份認證技術應用場景越來越多元，今年使用遠傳電信門號報稅，不再需要讀卡機與自然人憑證，可節省用戶寶貴的時間，用戶同時搭配手邊回饋最多的銀行信用卡繳稅，將是今年最聰明的繳稅組合方式！

【五月繳稅選台灣Pay 抽百萬汽車 八大公股銀行加碼回饋最高450元】

5 月的報稅季來囉，除了綜所稅外，「有殼族」還要繳交房屋稅。即日起，使用「台灣Pay」繳納綜所稅、房屋稅，免出門、免手續費、不需排隊，掃瞄QR Code即可完成繳稅，還可以抽Honda CR-V 1.5 Vti汽車，搭配指定銀行金融卡或信用卡，同時繳兩項稅款累計最高享450元回饋金、等值超商禮券或紅利點數，當個聰明繳稅的好國民！

台灣Pay重磅祭出「台灣Pay陪你一起稅」抽獎活動，即日起，只要使用「台灣Pay」掃瞄110年度房屋稅稅單上的QR Code，或是109年度綜合所得稅電子結算申報繳稅系統(含離線版、線上版)、結算申報書或稅額試算通知書上的QR Code，即有機會抽中市價將近百萬元的Honda CR-V 1.5 Vti汽車、10萬元等眾多現金好禮，共計175名中獎名額，每成功繳納1張稅單就享有1次抽獎機會，以此類推。

八大公股銀行加碼舉辦「台灣Pay」掃碼繳納「綜所稅」及「房屋稅」回饋活動。（台灣Pay提供／黃慧雯台北傳真）

除上述抽獎活動外，八大公股銀行更加碼舉辦「台灣Pay」掃碼繳納「綜所稅」及「房屋稅」回饋活動，攜手民眾減輕荷包負擔；凡使用臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀「台灣Pay」繳納「房屋稅」，每筆可獲得50元回饋，累計最高回饋250元，繳納「綜所稅」每筆可獲得100~200元不等回饋，兩項稅款都用「台灣Pay」累計最高可享450元回饋金、等值超商禮券或紅利點數，名額有限，趕緊把握機會。

【2021年國民福利 手機報稅就是這麼簡單】

財政部財政資訊中心主任張文熙指出，今年申報109年度綜所稅將有兩項新亮點，透過與電信業者合作，包含首創行動門號身分認證登入，並開放手機報稅。4/28起只要是本國納稅義務人親自申辦的月租型門號，就可以在報稅時以 4G 或 5G 行動網路連線進行個人身分認證，民眾報稅將較以往更簡便、快速。

即日起手機門號用戶可透過本人名下手機門號（企業門號、預付卡不適用），使用4G、5G等行動網路連線（非Wi-Fi或國際漫遊），將載有SIM卡的行動裝置連線至「TWID身分識別中心」，並發出確認請求後即可完成身分驗證，再依照個人需求進行申報作業，並點按「申報上傳」即完成申報。但採用手機報稅後，如要更正申報資料，則須改用電腦裝置進行更正申報。另，目前外僑納稅人尚非可適用的對象，建議採用電腦裝置進行網路報稅。

(科技)