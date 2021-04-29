《商情》供應擔憂 穀物電子盤反彈 12:172021/04/29 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供應擔憂，周四穀物電子盤反彈，其中玉米期貨小幅走高，從前一日跌逾1.5％ 中反彈，因主要生產地區近期天氣不利對全球供應的擔憂，進一步支撐了價格。 周四(4/29)截至台北時間11:30分，交易最活躍的玉米期貨跌0.23%，至642.5美分，盤中最高來到647.75美分，最低來到635.5美分，昨收(4/28)644美分，本周曾觸及684美分的近8年高價，小麥期貨持平，報722.75美分，大豆期貨漲0.33%，至1518.75美分。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤有撐 《商情》黃金亞洲電子盤反彈 (時報資訊) #全球 #供應 #擔憂 #穀物 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》電轉強、傳產回 上行有壓 11:262021/04/29 財經 《半導體》蘋果報喜 台積電穩揚 11:262021/04/29 財經 北市訂自治條例 電子煙不准賣 04:102021/04/29 地方新聞 《熱門族群》晶圓代工忙擴產 供應鏈有「績」可乘 12:172021/04/29 財經 強烈個人風格和高性能裝彈！無可取代的MINI John Cooper Works Hatch與Convertible 10:062021/04/29 汽車情報-主題企劃 《半導體》無懼訂單波動 精測放量強彈 11:092021/04/29 財經 《韓股》LG化學財報佳 KOSPI進逼3200 11:092021/04/29 財經 萬八在眼前還能買什麼？這幾檔錯過 散戶回頭注意 00:032021/04/29 財經 台美第2場供應鏈會議 暑假登場 04:102021/04/29 財經焦點 大老闆泡溫泉驚曝這波飆股 30年老手斷言：只剩這種股票還會漲 09:312021/04/29 財經 《電子零件》先蹲後跳 台光電Q2會更好 08:362021/04/29 財經 財經熱門新聞 土洋法人對決 陽明比價長榮 - 財經要聞 - 工商時報 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 創台股首例！自2021年～2024年… 聯發科每年加發股息16元 - 財經要聞 - 工商時報 航運股價超車戰！陽明擠下長榮 慧洋甩開裕民 - 財經 特斯拉收割韭菜？網紅轟大炒比特幣 馬斯克回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。