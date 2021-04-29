供應擔憂，周四穀物電子盤反彈，其中玉米期貨小幅走高，從前一日跌逾1.5％ 中反彈，因主要生產地區近期天氣不利對全球供應的擔憂，進一步支撐了價格。

周四(4/29)截至台北時間11:30分，交易最活躍的玉米期貨跌0.23%，至642.5美分，盤中最高來到647.75美分，最低來到635.5美分，昨收(4/28)644美分，本周曾觸及684美分的近8年高價，小麥期貨持平，報722.75美分，大豆期貨漲0.33%，至1518.75美分。(商品行情網)

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