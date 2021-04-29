香港金管局28日發佈2020年報並提及2021年工作展望中，談及與大陸擴大資金互通管道等議題，指出後續重點工作包括儘早推出雙向「理財通」，以及制定框架展開「債券通」、「南向通」等。此外，香港金管局還將與大陸保持聯繫，推進落實大灣區跨境金融及銀行業務的具體措施，並探討更多試點措施，促進人民幣跨境使用。

據大陸財聯社引述金管局總裁余偉文在報告中表示，互聯互通一直是香港作為國際金融中心的一大優勢，也將繼續會是工作重點。回顧2020年「滬港通」、「深港通」每日交易額增長超過一倍，北向及南向交易均顯著增加。同時「債券通」日均交易額增加82％至193億元人民幣，占境外投資者在中國銀行間債券市場整體交易額的52％。

另據香港金管局公佈的數據，2020年人民幣RTGS系統（即時支付結算系統）日均交易額創下1.2兆元的歷史新高，離岸人民幣債券發行額達到586億元。

(旺報 )