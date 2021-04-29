農業金融局局長李聰勇29日親赴桃園市平鎮區農會信用部北勢分部，公開表揚阻詐有功人員，也感謝農會同仁落實關懷提問，機警協助防止民眾遭受詐騙，積極守護民眾財產的安全。

農金局指出，4月21日上午劉姓婦人至平鎮區農會臨櫃匯款，並表示接到養女來電，急需45萬元購屋頭期款，農會職員察覺有異主動通報巡邏員警，成功攔阻本起假冒親人詐騙，避免辛苦的農民受害。

依據內政部警政署之統計，2020年計有71家農漁會信用部，經由通報成功攔阻107件，攔阻金額3,426萬餘元；通報件數最多者，為新北市板橋區農會；攔阻總金額前3名分別為嘉義縣中埔鄉農會300萬元、新北市中和地區農會245萬元及雲林縣西螺鎮農會231萬元。

農金局表示，為提升民眾反詐騙意識，配合內政部警政署等單位，全力遏阻詐騙案件，要求全體農漁會信用部櫃檯人員落實執行防範金融詐騙工作，對於臨櫃客戶疑似遭詐騙情形時應主動關懷，以防範金融犯罪，必要時通報管區警員到場協助處理，共同合作防止金融犯罪。

農金局進一步表示，為保障存款人權益，安定農村、漁村經濟發展，農金局將持續督導各農漁會信用部，強化風險意識，落實關懷提問，並將反詐騙執行成果列為農漁會考核加分項目，請農漁會對於執行關懷提問減少民眾財產損失之信用部員工，予以獎勵、表揚，提升臨櫃關懷提問之效能。

(工商 )