櫃買中心29日表示，為使上櫃及興櫃公司資訊更臻透明完備，修正「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」及「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」部分條文。
櫃買中心說明，考量上櫃及興櫃公司發生資通安全事件，對財務業務之影響逐漸上升，為保障投資人權益、維護市場秩序及避免公司有所疏漏，增訂上櫃及興櫃公司發生資通安全事件而造成重大損害或影響時，應發布重大訊息，損失達一定金額者，亦應召開重大訊息說明記者會。
(工商 )
櫃買中心29日表示，為使上櫃及興櫃公司資訊更臻透明完備，修正「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」及「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」部分條文。
櫃買中心說明，考量上櫃及興櫃公司發生資通安全事件，對財務業務之影響逐漸上升，為保障投資人權益、維護市場秩序及避免公司有所疏漏，增訂上櫃及興櫃公司發生資通安全事件而造成重大損害或影響時，應發布重大訊息，損失達一定金額者，亦應召開重大訊息說明記者會。
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