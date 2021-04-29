先前傳出副總賴清德與前交通部長林佳龍與結盟選2024，被指「沒有像武俠小說那樣的戲碼」；林佳龍卸任交通部長後昨天首度在臉書發文，是分享搭台中捷運的心情，賴清德則在林的臉書留言，「台中值得更好」；林佳龍也隨即回應，「感謝有您，與民同行」。

林佳龍臉書指出，搭乘台中捷運，這座他心中偉大的城市，終於等到了這條軌道。「許多人說我們等了13年，但事實上，中捷從無到有，已經過了20年」。

他說，歷史都有一個起點。他也要感謝前總統陳水扁，在2000年提出擘劃台中的「三個第三」，包括第三個科學園區、第三個國際機場、及第三個直轄市，於是2001年有了綠線捷運的計畫核定，前行政院長游錫堃也在2002年，將台中捷運列入「挑戰2008六年國家發展重點計畫」。遠見，是國家進步的動力，也定義了城市的格局。

他說，交通建設絕對是城市繁榮的關鍵。佳龍有幸能在2014-2018年間，為台中服務，加碼爭取捷運藍線列入前瞻基礎建設計畫中，擴大中捷的服務。

他說，BRT影響了藍線的核定，我們將其改為優化公車系統，作為繼續爭取藍線捷運的條件。交通部長任內，佳龍也加速核准台中捷運綠線營運及延伸，還有捷運藍線、機場捷運及大平霧捷運等路網計畫。

她表示，現在，山線鐵路豐原到大慶段已經高架化，下環微笑線成功到追分段也已完成雙軌化，海線雙軌高架化若能達成中央與地方共識，未來再將大甲與后里的鐵路串聯，快速帶動北台中開發，促進都市發展，也促進交通平權，相信能帶動台中的鐵道運輸與觀光。

他指出，當年規劃山手線環狀路網，盼搭配捷運綠線及藍線構成的十字軸線，類似日本東京山手線發展模式，仍期盼能被實現。

他強調，「感謝盧秀燕市長的邀請，雖未能出席通車，但心與台中市民同喜，我們知道這是台中的希望，也是希望的台中」。期許中捷在安全的基礎上，便利乘客幸福生活的每一天。

賴清德則在下面留言，「台中值得更好」；林佳龍也回應，「謝謝副總統清德兄的勉勵。城市的進步是一場接力賽，一棒接一棒，我們要飲水思源，也會更加努力跑下去，一棒接一棒，為更美好的台灣攜手同心，一起打拼。感謝有您，與民同行」。

(中時 )