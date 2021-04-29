高教工會今(29)日召開記者會，指出員工因請假爭議遭解雇而告上法院，上個月雖獲勝訴，近期卻不斷收到多份職員陳情案，反映勞權漏洞。中研院則以聲明回應說法不實，駁斥爆料人多次謊報假別與出勤異常，屢勸不聽，院方才會以程序辦理。

高教工會組織部主任林柏儀表示，會內近期收到非常多職員陳情，其中包對勞工施以懲戒式解僱，即使法院判勞方勝訴，勞工應恢復工作，至今卻沒有動作，還有意上訴。

中研院智財技轉處員工薛小姐指出，去年因請假遭院方懲戒性解僱，因此提出訴訟，3月獲一審勝訴。但回顧當時，院方要她認錯，甚至還強迫離職，無法接受才會走上法律途徑。

中研院勞資會議勞方代表張震宇認為，類似違法解僱的個案僅是冰山之一角。院方試圖解僱勞方時，授意管理單位誘騙、脅迫勞方簽下「自願離職同意書」，或邀勞方勾選資遣事由，並以此宣稱達成合意資遣。爾後發生勞資爭議，院方宣稱是雙方合意終止，並無「解僱」或「強制資遣」，導致勞方喪失權益，誘導勞工假性「自願離職」。

中研院則回應，並無不當解雇員工，也強調薛姓員工多次謊報假別，甚至隱匿出國，已嚴重影響業務推動及人事管理，還多次於上班時間撰寫及發表個人旅遊部落格文章，並曾於正常下班時間後，滯留辦公室上網從事私務，謊稱加班，嚴重影響本院人事管理及公務推動。

中研院更強調，更沒有刁難員工請假的情況，實情為張姓勞方代表出勤狀況異常，無故擅離職守，違規數十次，屢勸不改，經查閱近年紀錄，違規達數十次，時數超過100小時，經主管多次勸導，均置之不理。

中研院強力回應，院方向來重視勞工權益，且差假規定優於勞基法保障。高教工會所提勞資爭議案例，個案違規具體事證，濫用本院優於勞基法保障的給假福利，為釐清事實，並捍衛院方聲譽，特此聲明，以正視聽。

(旺報 )