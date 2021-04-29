3年前台北市大同區建明里里長選舉由黃世輝當選，但他被控安插12名「幽靈人口」，民事部分遭判當選無效確定；刑事部分，台灣高等法院維持一審判決，認定無法證明黃男安排幽靈選民，判他無罪。檢可上訴，但須符合刑事妥速審判決的規定。

高院刑事庭表示，黃世輝被判當選無效，但法院對於刑事案件之審判，必須堅持證據裁判主義及嚴格證明法則，民事證據法則是以原告所舉證據是否達優勢程度，不得以民事判決以優勢證據法則之判決結果，拘束本案刑事判決之認定。

檢察官起訴指控，黃世輝為求勝選，竟與黃姓女子合謀，由黃將戶籍虛偽遷徙至母親的戶籍內，以取得本案里長選舉之投票權人資格，黃再前往投票所領取選票及投票，黃世輝涉犯妨害投票正確罪。

高院刑事庭認為，黃女戶籍一事並未受黃世輝之指示、唆使或要求，也未告知黃世輝，且黃女向母親索取房屋稅繳稅證明後，獨自前往大同區戶政事務所辦理遷戶籍，她是黃世輝的姐姐，為支持黃世輝而主動遷徙戶籍至其母親之本案房屋，尚非偏離常情之舉。

合議庭認為，檢方舉出的各項證據方法，客觀上尚未達到使通常一般人均不致有所懷疑，而得確信黃世輝有被訴犯行，本於罪證有疑，利於被告之原則，即應為有利之認定，因此判決無罪。

(中時 )