大陸貴州一名人夫打電話向警局報案，指妻子遭當地一名高官性侵，但不久卻收到警方寄來一張「不予立案」通知書，氣炸認為警方「吃案」，但人夫看到警方秀出人妻與高官的通訊紀錄後，瞬間秒崩潰，頭頂發綠光。

據了解，人夫的妻子小曼（化名）年約30歲，面貌姣好、身材曼妙高聎、皮膚白皙，她2020年10月12日打電話向丈夫求助，指稱自己遭到當地政府一名王姓官員性侵，丈夫氣得馬上打電話報警，卻在幾天後收到警方寄來「不予立案」通知書，認為警方「吃案」，氣得火冒三丈，此舉也逼警方說出「真相」。

通訊紀錄顯示，人妻自願與高官發生性關係，而非遭性侵。（圖／翻攝自網易新聞）

據警方調查，小曼與王姓高官，早在案發前一年就認識，私下也有交往，從手機的通訊紀錄顯示，當天是小曼開門是讓王男進入屋內，2人進而在房間裡床戰，經過調查，認為王男性侵的罪名不成立。

人夫看到妻子與王姓高官的通訊紀錄後，頓時綠光罩頂，小曼卻辯稱，某次坐上王男的車子，卻被載到山上性侵，後來王男就多次強逼她發生性關係，小曼因為不堪其擾，才忍不住向丈夫求助，沒想到報案後卻收到警方「不予立案」通知書。

人夫氣炸檢舉王男，當地政府調查後認為，王男身為公務人員卻涉嫌違紀，除交監察委員會調查，並做出撤職、留黨察看一年處分。控告王男性侵部分，因調查證據顯示小曼是出於自願，因此性侵罪名不成立，人夫不服決定上訴到底。

(中時新聞網)