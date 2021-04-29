台鐵甫發生太魯閣號重大事故，28日卻被爆料至少不當挪用1425萬元工程管理費來雇用網軍。交通部政務次長陳彥伯29日遭立委質詢時表示，如果相關網路宣傳有助於讓民眾了解政策之間的關聯性，「則這樣的支用應該還算是合理的。」被立委痛批離譜至極。

立法院交通委員會29日提案修正道路交通管理處罰條例及公路法並詢答，立委楊瓊瓔詢問，依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，每個工程依總工程費提列不同比例的工程管理費，做為現場工程管理所需的費用。然而台鐵卻被檢舉連續不當挪用工程管理費，做為網軍的內宣費用，數字高達1550萬元。請教出事的太魯閣號，是否也被挪用工程管理費？台鐵每月花86萬雇用網軍，人民血汗錢可以這樣花嗎？

陳彥伯先是表示，台鐵的相關經費支用不是他主管業務，因此不是很清楚；接下來又說，工程管理費支用有其規定，如果相關網路宣傳或是工程管理，有助於工程的更進，讓民眾了解政策之間的關聯性，則這樣的支用應該還算是合理的。「相關工程管理費的支用如果和這個工程有關當然可以支用。」

楊瓊瓔不滿表示，工程管理費被挪為大內宣，「我還告訴你要依據甚麼要點來說明這種說法，」陳彥伯的說法「離譜至極」。

陳彥伯表示，是不是如此，要去查證；「規定是有這樣的規定，至於挪用的情形……使用的情形，經過查證不符合，當然是不允許的。」

資深媒體人李艷秋28日接到民眾爆料指出，台鐵花1550萬元辦理「工程建設及網路行銷採購案」，但台鐵今年度業務宣導費僅125萬元，台鐵不當挪用至少1425萬元工程管理費，呼籲台鐵出面說清楚。

台鐵局28日則是回應，2018年10月21日普悠瑪事故發生後，台鐵信譽遭受重創，對員工士氣打擊頗大，確實有委外重塑企業形象需要；另因應新媒體時代資訊傳播快速及影像溝通趨勢，依法委託專業團隊協助與民眾溝通各項軌道工程建設、旅運服務政策及推廣鐵道文化。

(旺報 )