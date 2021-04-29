美國財政部公布最新匯率報告，台灣三項標準都達標，但未列匯率操縱國。中央銀行前總裁彭淮南今天表示，「這很合理」，沒有理由美國向台灣買東西，還要說台灣匯率操控，認為央行與美方溝通得不錯，也對央行總裁楊金龍表現給予肯定。

彭淮南今日獲頒清大經濟學名譽博士，對於台大幫寫書抨擊他任內的雙率政策，彭淮南表示「沒有看過那本書」，對於書內批評，他除解釋利率與房價關係，也以「人要有慈悲心」回應，慈是予人以樂、悲是拔人之苦，暗諷作者意味濃厚。

對於任內的匯率政策，彭淮南未自己給自己打分數，但援引日前辭世的諾貝爾經濟學獎得主 Robert Mundell 曾稱讚「台灣在亞洲金融危機時新台幣匯率的穩健操作，一路緊釘美元，但允許適度浮動，這種動態穩定是不錯的外匯管理策略。」 還有史丹佛大學教授 Ronald McKinnon、哈佛大學教授 Dani Rodrik、聯合國亞太經濟社會委員會(UNESCAP)等，也都盛讚台灣央行的外匯政策或資本移動管理措施。

對於疫情對經濟衝擊，彭淮南表示，美國等先進國家應揚棄疫苗民族主義，儘快釋出疫苗專利給落後國家，畢竟現在是地球村，落後國家若能夠有效控制疫情，對全球都好，他看到印度近期疫情失控，染疫及死亡人數急速攀升，「我覺得很難過」。

(中時 )