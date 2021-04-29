航運股近期躍升為台股交易重心，國內外研究機構紛紛上修長榮（2603）、陽明及萬海的目標價及獲利預估值。在最積極研究長榮的本土投顧29日再發布長榮投資報告，目標價從98.9元上修至144元目、EPS為22.53元。

本土投顧基於三大觀點將長榮目標價上修至144元，第一、船隊運力是長榮3.07倍的全球第一大貨櫃航商馬士基4月26日調高2021年基本盈餘預測（EBIT）90 ~ 110億美元，馬士基並預期2021年供不應求，持續到第四季。

第二、2021年及2022年全球新船下水量減少；長榮卻有大量新船交付，依據BIMCO（波羅的海國際航運公會）統計全部航商2021年將交付新船79萬TEU，相較2020年交付新船857,620TEU，下降7.9％；延續2019年及2020年的下降趨勢，是2004年以來貨櫃船舶交付的最低水平；估計2022年新船下水量還會較2021年減少，但依據4月28日Alphaliner統計，長榮待交新船68.9萬TEU，占長榮目前船隊運力的51.2％。

第三、由於該投顧認為若市場因素長榮4月營收低於3月，但此時長線投資人應視為「旺季前及CB定價前」的買點。

長榮預計發行面額50億元可轉債，4月27日申報生效，該投顧認為若以CB轉換價80元全數轉換，將增加普通股6.25萬張，相當於完全稀釋股本膨脹1.2％，對稅後EPS影響很小。

(工商 )