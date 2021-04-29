criss

cross



Chris Paul’s secret sauce pic.twitter.com/cQ5mb2GnJ0 — Phoenix Suns (@Suns) April 29, 2021

前次對決都輸快艇的太陽，這次真的是「家有一老，如有一寶！」靠著明星後衛保羅末節狂轟15分，太陽29日以109比101擊沉快艇，除了繼續穩坐西區第2席位，更避免本季遭到快艇橫掃命運，太陽也繼西區龍頭爵士之後，成為西區第2支晉級季後賽球隊，上次太陽晉級是2010年。

雙方打到最後6分08秒，快艇靠著隆多上籃，把比數追成92比93緊張局面，幸好接下來保羅連進3球，幫助太陽重新拉開領先差距，接下來保羅末節持續發威，他在最後39.8秒兩罰俱中，擴大領先到11分，快艇只能換下主力宣告投降。

保羅全場投15中10，含三分球投8中4，4罰全進，可見他的手感有多火燙，最後他拿全場最高28分，外加10助攻、3籃板、3抄截，戴文布克也幫太陽攻下21分，派恩替補拿到15分，唯一表現失常的是只拿5分的先發中鋒艾頓。

快艇先發5人得分全都上雙，其中保羅喬治25分最高，馬可斯莫里斯16分，祖巴茲14分，不過「可愛」里歐納德仍因右腳痠痛缺席，快艇並未拿出真正實力應戰。目前快艇43勝21敗，仍居西區第3，落後太陽只有2場勝差，仍有機會追上。

(中時 )