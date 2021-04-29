2021年嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽成績28日下午揭曉，29日舉行媒合會，吸引全台各地上百名買家前來，今年成績整體提升，去年各組奪冠的成績今年僅能排5名外甚至排不上名，競爭十分激烈。

今年因乾旱及蟲害產量減少約三分之一，繳交豆樣件數共181件，但整體品質提升，評鑑賽成績各組特等獎得主名單分別為，水洗組青葉咖啡莊園、蜜處理組柏香茗茶、日曬組柏香、藝伎組奎咖啡。最大贏家柏香今年首次參賽就拿下好成績。

嘉縣咖啡產業發展協會理事長方政倫表示，媒合會今年邁入第三屆，去年參加業者約有6、70人，今年約有百人參與，成長快速。首次參與媒合會的步昂咖啡業者說，一直以來都有關注台灣咖啡，今年第一次參加，光是初賽的咖啡豆品質就相當不錯。

2021年嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽今天舉行媒合會，吸引全台各地買家購買。（張亦惠攝）

2021年嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽今天舉行媒合會，吸引全台各地買家購買。（張亦惠攝）

嘉義縣中、高海拔咖啡是每年台灣國產精品咖啡豆評鑑得獎最多的縣市，去年20個得獎名單中，包括特等獎，共囊括14座獎項，因此地區賽評鑑標準也比照國際評審制度，依咖啡豆處理方式及品種，分為水洗、蜜處理、日曬及藝伎等4組，評選方式以生豆物理篩選及感官鑑定為主，賽程分為初賽、複賽、決賽方式辦理。

(中時 )