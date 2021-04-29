中廣董事長趙少康3月初宣布第一項青年政策，將要組織「網紅國家隊」前進大陸比賽。時隔將近兩個月，今（29）日他預告，網紅國家隊頻道今晚7點將在臉書直播，且會邀請一位「ㄏㄢˊ」先生上節目，一起聊聊昨日在中常會的經過。

趙少康3月5日宣布將組織網紅國家隊，實體教學培養一千名網紅，並在線上訓練一千名網路達人，希望能培養出好的Youtuber、Podcaster，訓練青年將口語變成精簡的文字、將文字變成精簡的口語，以後也可以從事電商，甚至組織一支隊伍到大陸比賽，且這是義務訓練、不收學費。他也強調，網紅國家隊不是為了對付1450，我們正大光明，私下搞1450齷齪低級。

趙少康預告，今晚將邀請「ㄏㄢˊ」先生聊聊昨天在中常會的經過，並討論如何讓國民黨的決策與作風更接地氣。（圖／摘自趙少康臉書）

昨日趙少康在國民黨中常會進行「和平、奮鬥、救台灣」專題演講，宣布退選國民黨主席，引起不少討論。趙今日在臉書預告，今晚7點將邀請在YouTube上有數十萬粉絲的「ㄏㄢˊ」先生，一起聊聊昨天在中常會的經過。

趙少康也說，作為一個剛成立的自媒體，也會跟這位「ㄏㄢˊ」先生好好討教，如何讓國民黨的決策與作風更接地氣，更符合支持者的期待。

對此，不少網友相當期待，在PO文底下留言表示，一定要努力經營屬於國民黨的網軍、網紅，比民黨網軍更強；另有人說，「非常欣賞您在黨部的演講」，期待晚上直播也一樣精彩。

(中時新聞網)