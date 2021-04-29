北部某知名劉姓婦產科醫師2度替林姓女子動手術，被控1次在手術過程中逕自改變計畫，另1次則未告知可能產生的後遺症，導致林女先失去生育能力，後又提早罹患更年期障礙，因而挨告。台北地檢署認為劉男有過失，依過失致重傷害將他起訴。

起訴指出，劉男在台北市信義區某醫院擔任婦產科主任醫師，林女2004年因子宮肌腺症求診，診斷為子宮肌瘤及子宮肌腺症，由於病情還算穩定，尚可以藥物治療，劉男卻在2015年7月間擬定「子宮肌瘤摘除」手術計畫，林女也簽名同意。

林女當時35歲，屬生育年齡婦女，可儘量將子宮腫瘤清除，術後配合藥物控制，積極保存生育功能，但劉男手術過程中發現骨盆腔嚴重黏連，在未經過林女或家屬的同意下，逕自改變手術計畫，採取腹腔鏡輔助肌瘤切除及次全子宮切除，切除4分之3子宮，僅留下子宮頸，致林女失去生育能力。

林女2014年7月間再因卵巢腫瘤求診，劉男診斷為巧克力囊腫併子宮肌瘤，本應注意手術非唯一治療方式，且就算要實施摘除卵巢手術，也應告知術後會進入更年期，可能產生自律神經系統失調、情緒不穩等更年期障礙後遺症，卻未在手術同意書中記載。

林女術後提早發生更年期障礙，致精神憂鬱、焦慮及身體不適，更疑似因併發腸阻塞及套管針切口疝氣，於2020年8月間被診斷出輸尿管狹窄，引發雙側腎水腫，林女因此對劉男提告過失致重傷害罪。

(中時 )