華航機師染疫風波延燒，提供機組員檢疫之用的諾富特飯店亦出現確診者，400多人今被移至防疫旅館和集中檢疫所。專家指出，執行淨空計畫前應先針對環境做採檢，這是第一步，若未採檢就清空、消毒，就表示疫調不及格。由於防疫旅館是高風險環境，指揮中心應針對員工定期採檢，每月進行抗體檢測，才能在有問題時及時修正管理機制。

諾富特飯店今執行淨空計畫，將400多位機組員及員工移送至防疫旅館及集中檢疫所，並對環境消毒、靜置14天。國家政策研究基金會永續發展組召集人、流行病學專家陳宜民表示，目前從媒體上看到的資訊都未提及環境採樣，包括旅館門把、出入的地方，甚至電梯其實都應採檢，看看環境是否污染，過去SARS時期就是在醫師休息室發現病毒污染，因此採檢應是第一步，若沒採檢就清空、消毒，這就表示疫調不及格。

新光醫院副院長洪子仁表示，從國外的經驗來看，台灣疫情最擔心的是機組員把病毒帶回來，其次就是防疫旅館出問題。只要SOP一時不慎，例如用餐把東西擺在門口等，都可能造成疫情擴大，這在國外都有先例，澳洲甚至有人進入防疫旅館見男友後，把病毒帶入社區。

陳宜民認為，機組員現行的檢疫規範是1人1室，應該改成1人1戶，雖然有機組員反彈，但是防疫需要一視同仁，不能因為反彈就開放。對於諾富特飯店主管染疫，這表示當中有「隱形傳播鏈」，一定要調查到底確診機師住在那幾個樓層。

由於防疫旅館屬於高風險環境，且很多縣市的防疫旅館有開放外縣市民眾入住，陳宜民認為，應該定期針對旅館員工進行採檢。一般人感染新冠病毒，約在2周後就會產生IgM、1個月後產生IgG，指揮中心應研議每月給防疫旅館員工進行抗體檢測。一旦發現有人有抗體，就代表SOP有問題、防疫上有漏洞，才能及時進行修正，這也是最符合成本效益的處理方式。

(中時 )