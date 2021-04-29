韓國SK IE Technology（SKIET），預定在5月11日將要IPO(股票初次公開發行)。由於散戶超額認購高達近80倍之多，法人部分更是瘋狂地超過1800倍。在這種盛況空前下，SKIET的IPO超額認購，也成為韓國史上最高的一樁。

在SKIET這一次於5月11日的IPO，散戶可認購534萬普通股。同時，也定價在每股10.5萬韓元約94.6美元，預料將吸金高達2.2兆韓元。

負責承銷的券商未來資產大宇(Mirae Asset Daewoo Securities)表示，為期兩天的IPO申請期間，第一天就看到投資大眾捧著22.1兆韓元來參加認購，同時，散戶的超額認購竟高達78.93倍之多。

這22.1兆韓元，已遠遠超過隸屬同集團的SK Bioscience，於當時所創認購第一天14.1兆韓元紀錄。而這家SK集團的疫苗研發子公司，最近也與美國藥廠Novavax，達成新冠疫苗代工協議。

來自SKIET的數據，上周，也有1,734家來自本土與外資法人參與申購，並誇張地創下超額認購達1,883倍，也為韓國IPO寫下新紀錄。

來頭不小的SKIET，隸屬SK集團內，負責供應SK Innovation電池材料。SKIET已於2020年11月，在中國大陸東南部城市常州，設立第一條海外生產線，現在也在新的二廠，開始產出鋰電池隔板。

車用電池內，若有一個好的電池隔板，除會增加效能外，在能量密度，壽命周期以及安全性方面，也較有保障。而電池隔板成本，約佔整個電池的15％至20％左右。

調研單位SNE Research指出，SKIET的知名客戶群中，包括美國特斯拉與德國福斯汽車。同時，在全球濕式電池隔板市場中，佔有率為26.5％。

SKIET表示，將利用IPO募來的資金擴大產能，因為隨著電動車需求漸增，濕式電池隔板市場預計將2023年開始，將面臨供不應求狀況。

3月，SKIET公布一項1.13兆韓元投資計劃，將在波蘭現有廠房中，再興建兩個電池隔板工廠以提高產能。同時，SKIET在韓國與中國大陸也都有產線。

財務方面來看，2020年時SKIET的營收為4,683億韓元，營業利益為1,252億韓元。

29日，使用SKIET原物料，隸屬同集團的SK Innovation電池製造商，股價早盤也一度大漲近4.5%同步慶賀。

(時報資訊)