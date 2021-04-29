打造領先全球的車聯網「護國車隊」，宏佳騰智慧電車發起成立「CROXERA安全車聯網聯盟」，透過十大合作夥伴的專業、軟硬體整合引領機車產業升級，促使科技應用結合交通運輸，實現產業創新，凝聚台灣機車與ICT兩大重要力量，也期盼台灣從機車王國升級為智慧安全機車王國。

宏佳騰攜手AUO友達光電、CAROTA科絡達、HERE Technologies 台灣錫爾、III資策會、JDI-KOE晶傑達光電、MICROSOFT台灣微軟、MSI微星科技、SYM三陽工業、TWM台灣大哥大、Turing Drive台灣智慧駕駛等合作夥伴今日同台亮相。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，台灣機車密度堪稱世界第一，科技實力更是備受世界肯定，但在車聯網發展上卻罕有優先以機車使用情境的產品與服務，宏佳騰自2018年推出全球首款智慧儀表系統－CROXERA，憑藉公司研發的環境守護LED光圈與SMART NOTICE 智慧通知語音化技術，除了可透過光圈顏色與閃爍變化進行安全警示，更可搭配藍牙耳機，以語音提醒車主當前測速照相警示、路線導航等訊息，車主手機、雲端與機車儀表板三方運算為車主帶來兼具智慧便利、提升安全性的騎乘體驗。

宏佳騰執行長林東閔指出，持續深耕車聯網智慧應用，此次成立CROXERA安全車聯網聯盟首要目的，旨在透過合作力量整合人、車、路、雲技術與科技，加速打造次世代智慧交通安全技術與產品，而全新SMART NOTICE 2.0帶來佈局智慧交通的功能升級，未來將可逐步導入事故預防提醒功能，開發更多元的雲端服務，升級雲端邊緣運算及智慧儀表系統，帶來全新世代的智慧安全科技，提升交通安全性，降低A1事故率。

看準台灣具備多元車種混合車流的交通環境，擁有絕佳的場域發展混合車流安全技術，宏佳騰率先業界建立團結合作高效分工發展願景，在硬體方面，透過與面板大廠友達光電及晶傑達光電（KOE）開發CROXERA智慧儀表，整合CROXERA App的HERE Map圖資服務，並利用資策會的各項數據模型分析與智慧交通發展經驗，以及預計與微星科技開發新智慧裝置規劃，精進車用智慧裝置能力。

(中時 )