英國三月汽車產量較去年同期增加47%，為2019年8月以來首次的增長；而去年此時，由於新冠傳染病的影響，許多工廠開始暫停營運。

根據英國汽車製造和交易協會(SMMT)周四公布的數據顯示，三月汽車總銷量為11萬5498輛。

SMMT主管Mike Hawes解釋，產出總是會走向成長，但是仍維持在低的水準；過去一年中，英國損失了約總價值110億英鎊(約150億美元)的汽車產量。

SMMT還指出，該產業除面臨半導體短缺，還存在英國與最大出口夥伴歐盟新貿易規定的適應問題。

在SMMT對其會員的調查中，有91%會員表示，他們比去年花費更多時間和資源來管理英歐之間的貿易；大型企業會員有六成表示，從新冠疫情中復甦需要至少6個月，而其他有三成會員預期需要2年。

Hawes指出，企業已經不得不在與歐盟的新協定當中吸收額外的成本，但是汽車製造商也必須投資於新技術、新流程和提升勞動力。

(時報資訊)