自行車零組件廠久裕興(4559)最快將在今年送件申請在台掛牌，首季營收3億元，年增67.02%，公司新設高度自動化生產的江蘇泰州廠將在今年投產，受惠自行車產業景氣回升，今年營運成長動力足。

久裕興主要生產自行車花鼓及輪圈，已在2014年登錄興櫃交易，主要客戶包括自行車及品牌自行車廠的修補市場，目前並跨人電動自行車零組件市場，新建的泰州廠將於今年完工投產，將銜接原有昆山廠的產能。

久裕興公布2020年全年財報，營收為11.15億元，毛利率21.61%，年減1.57個百分點，稅後純益3777萬元，每股純益為0.67元，較2019年由虧轉盈。董事會通過將配發每股0.5455元現金股利。久裕興主管指出，公司2019年的虧損主要來自於對於昆山廠遷廠的人員補償費用。

久裕興在全球自行車花鼓市佔率約20%，台灣廠花鼓年產量為110萬件；深圳廠花鼓年產量為1450萬件；至於昆山廠花鼓年產量則達1080萬件。

(時報資訊)