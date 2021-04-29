不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)、唐榮(2035)28日分別開出5月盤價，雙雙調漲內外銷盤價格，主力產品300系內銷均漲2000元；隨著鎳價上漲，不鏽鋼價止跌回升，重回漲勢，有利相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等上半年持續獲利。

LME鎳價止跌回升，以及鉻鐵和碳廢鋼原料行情都大漲，生產成本墊高，再加上大陸、歐美等市場需求改善，不鏽鋼價重回去年下半年以來的漲勢。

燁聯、唐榮均開出5月盤價，同步開高，其中，內銷價格部分，300系列熱、冷軋不鏽鋼產品，每公噸均調漲2,000元；外銷部分，燁聯每公噸漲50～100美元、唐榮漲60美元。隨著鎳價漲，不鏽鋼價重回漲勢，有助於推升不鏽鋼廠第二季營運。

上月受到國際鎳價下跌影響，不鏽鋼煉鋼龍頭燁聯4月盤價轉為開低，調降300系內銷價格，每公噸降3,000元，唐榮也同步開低。在第一季不鏽鋼價累計大漲17000元後，4月短暫拉回。

隨著燁聯、唐榮漲價，預料下游的盤元廠燁興(2007)也將跟進漲價，以及允強、彰源等可望順勢調升價格，加上需求逐步回溫，上半年營運可望比去年下半年進一步成長。

不鏽鋼冷軋精密薄板大廠運錩受惠於大陸需求好轉，第一季營收25.32億元，創單季新高，年增率58.93%；自結第一季稅後淨利1億元、年增215%，每股稅後淨利為0.65元。運錩自去年第三季起轉盈，連三季獲利且逐季成長。

去年下半年兩岸不鏽鋼市場雙雙回溫，運錩去年第三季起營運好轉，重回獲利軌道，並挹注去年獲利翻轉為成長，全年稅後淨利0.4億元、EPS為0.26元，優於前年的0.05元。

(時報資訊)