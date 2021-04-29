「教育部與世界百大合作設置獎學金」新增合作學校，近日完成與荷蘭鹿特丹伊拉斯莫斯大學簽署合作備忘錄，未來5年，將每年合作選送5名我國優秀學子，赴鹿特丹伊拉斯莫斯大學攻讀博士學位。

教育部表示，這項合作計畫是教育部首次與荷蘭頂尖大學合作，鹿特丹伊拉斯莫斯大學為以中世紀倡導全球公民理念的人文學家伊拉斯莫斯(Desiderius Erasmus Roterodamus)命名，彰顯重視教育國際化，並紀念這位出生於鹿特丹的文化巨人。

教育部提到，鹿特丹伊拉斯莫斯大學名列世界百大，該校經濟與商管、醫學、社會科學等領域，在各項全球大學排名皆表現亮眼，而該校醫學中心在醫學領域文獻影響力曾列全球第2名，僅次於美國哈佛大學。

教育部指出，該校醫學中心特別傳達，久聞我國醫學教育及研究品質優良，醫院營運先進，誠摯歡迎台灣臨床醫學相關領域學子，申請本項獎學金前往該校深造，加強我國與歐陸主流醫界接軌。

(旺報 )