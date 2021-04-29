珍愛藻礁公投已成案，政府、環團、學術界等也在大力推動三接外推的替代方案，珍愛公投領銜人潘忠政表示，公投主文是唯一底線，不會接受；農委會主委陳吉仲今(29)日於立院經濟委員會質詢表示，潘忠政與陳昭倫等應平心靜氣看替代方案，如果外推方案能達到減煤、增氣、護藻礁，這才是大家能夠接受的方案，也說沒有把握找到雙贏方案的話「我就要負責」。

陳吉仲表示，很多環團與學界非常擔憂，藻礁公投過與不過都會對環境、生態、永續及能源轉型造成全面性影響，因此積極尋找更好的方案，上周世界地球日潘忠政老師邀請總統今天到大潭藻礁視察，總統也非常關心藻礁，「總統當然不是局外人，所有人都是局內人。」

況且，如果中油三接做不下去，後續四接、五接也無法繼續，非核家園的能源配比要達到就有困難，更何況2050的淨零排放。

陳吉仲說，現在應該要回頭檢視，政府和學術界建議的可能替代方案，倘若能兼顧藻礁與三接供氣，把對藻礁的影響降到最低，即使三接完工時間會晚一、兩年，但這就是我們要的方案，「我的好朋友潘忠政老師、陳昭倫老師應該要平心靜氣來看待這些方案是否可行。」

民進黨立委何欣純表示，行政院說5月底可拍板定案三接替代方案，希望行政院盡快定案，除了維護西半部的空氣品質，也讓國人看到政府在能源轉型上的努力。

何欣純問，陳吉仲稍早表示有把握找到雙贏方案，這樣的把握究竟有幾成？陳吉仲回覆，沒有把握找到雙贏方案的話「那我就是要負責」。

(中時 )