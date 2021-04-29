中央銀行前總裁彭淮南29日對美國說出「真心話」！

針對美國財政部日前公布2021年上半年匯率報告，台灣並未被列為匯率操縱國，彭淮南說，「這是合理的！」而且他稱讚，央行現任總裁楊金龍作的很好，中央銀行在報告發布之前的事前溝通，都是楊總裁和央行同仁的努力，他沒有參與。

彭淮南也說，美方在對於貿易對手國匯率進行評估，等於是「要買人家的東西還嫌太貴」，這不是商場的應有作為。

中央銀行稍早已有對美方報告作出正面回應，認為是「與美國財政部溝通管道順暢，我方建議獲得接受」，尤其先前提供的「台美經貿關係與新台幣匯率走勢」報告發揮作用，美國財政部接受台灣建議的中美貿易爭端與「COVID-19特殊情況」。

針對新冠疫情的現況，彭淮南亦呼籲，目前已有疫苗的先進大國，不要採取民族主義，應以慈悲心出發，把疫苗專利權釋出給落後國家，讓大家能在可承受的經濟條件下，加快接種疫苗，快點渡過全球大流行的危機，以「拔人之苦」。

針對外匯市場，彭淮南在演講中指出，外匯市場如果出現新台幣升貶預期心理，外匯供需曲線則會同時移動，更會造成新台幣對美元的價位變動擴大。

他說，小型經濟體的外匯市場則因國際資金的自由移動，常受干擾。當經濟大國採行量化寬鬆（Quantitative Easing，QE），資金大量流向小型經濟體，就像大白鯊跳進小池塘，引起水花四濺，導致小型經濟體貨幣升值，資產價格上漲；反之，則導致貨幣貶值，資產價格下跌，干擾了小型經濟體的經濟金融穩定。難怪哈佛大學故經濟學教授Martin Feldstein曾有肺腑之言：「從美國採行QE以來，就沒有資格批評其他國家干預匯率。」

彭淮南進一步指出，市場上若預期新台幣對美元升值，市場對美元的需求會減少而對美元的供給會增加，美元的供需曲線同時下移，雖然供需曲線仍會交叉，但均衡價格則持續下滑，也就是說，新台幣升值的預期心理會自我實現（self-fulfilling）。若預期心理頻繁發生，新台幣對美元價位也會頻繁波動，不利正常的經濟活動。

(工商 )