「台灣濱崎步」王彩樺和老公黃品文育有一對漂亮女兒，18歲長女黃于庭因高顏值頻上PTT表特版，讓網友讚嘆遺傳到媽媽的好基因，王彩樺也被封為「國民岳母」；而她28日貼出一系列的大女兒最新照片，寫下母女的互動日常，有網友發現大女兒似乎撞臉曾之喬，王彩樺親自留言回應了。

王彩樺昨（28日）晚間透過臉書表示接到女兒從學校打來的電話，說自己有點發燒、身體不舒服，聽到這邊，她立刻放下手邊事情去學校接女兒看醫生，「媽媽的愛，永遠永遠都希望大公主&小公主健康平安，我愛你們，希望大家健康平安。」不忘隨文附上長女庭庭的多張美照，只見她染著一頭紅棕色及胸髮，精緻立體的五官搭配有色隱形眼鏡和淡淡妝容，看起來更加甜美可人。

王彩樺的長女庭庭長相出眾，曾被轉發到表特版。（圖／FB@王彩樺）
王彩樺的長女庭庭長相出眾，曾被轉發到表特版。（圖／[email protected]王彩樺）

不少演藝圈朋友看到貼文，都在底下留言，像是剛身為人母的李亮瑾寫道：「媽媽的愛永無止境」，林玟誼留下：「平安，姐姐也要照顧身體喔」，張文綺也獻上關心：「妹妹保重噢！越來越漂亮」王彩樺都一一熱情的感謝，當她看到有網友讚賞女兒「長得像曾之喬欸」底下還有其餘網友附和，也跟著留下一個開心的表情貼圖，贊同該名網友的說法。

網友認為庭庭長得有像曾之喬。（圖／FB@王彩樺、曾之喬）
網友認為庭庭長得有像曾之喬。（圖／[email protected]王彩樺、曾之喬）

王彩樺親自回應女兒像曾之喬的留言。（圖／FB@王彩樺）
王彩樺親自回應女兒像曾之喬的留言。（圖／[email protected]王彩樺）

王彩樺的大女兒因長相漂亮，加上舞藝精湛，吸引不少廣告商找上門，甚至有4家經紀公司邀約出道，想成為星二代闖蕩演藝圈指日可待，不過王彩樺希望女兒先以學業為重，暫時沒有當藝人的打算，但會尊重女兒的選擇，未來只要女兒喜歡，一定會支持她們做想做的事。

福原愛為何想離婚？日媒暗諷問題出在江宏傑 台網友狂噓一片

昔被劉德華抱過親吻 男嬰長大竟成國際巨星

阿嬌胖到誇張沒脖子 網一看畫面傻了：沒P圖？

(中時新聞網)

#王彩樺 #女兒 #曾之喬 #正妹 #星二代