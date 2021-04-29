「台灣濱崎步」王彩樺和老公黃品文育有一對漂亮女兒，18歲長女黃于庭因高顏值頻上PTT表特版，讓網友讚嘆遺傳到媽媽的好基因，王彩樺也被封為「國民岳母」；而她28日貼出一系列的大女兒最新照片，寫下母女的互動日常，有網友發現大女兒似乎撞臉曾之喬，王彩樺親自留言回應了。

王彩樺昨（28日）晚間透過臉書表示接到女兒從學校打來的電話，說自己有點發燒、身體不舒服，聽到這邊，她立刻放下手邊事情去學校接女兒看醫生，「媽媽的愛，永遠永遠都希望大公主&小公主健康平安，我愛你們，希望大家健康平安。」不忘隨文附上長女庭庭的多張美照，只見她染著一頭紅棕色及胸髮，精緻立體的五官搭配有色隱形眼鏡和淡淡妝容，看起來更加甜美可人。

不少演藝圈朋友看到貼文，都在底下留言，像是剛身為人母的李亮瑾寫道：「媽媽的愛永無止境」，林玟誼留下：「平安，姐姐也要照顧身體喔」，張文綺也獻上關心：「妹妹保重噢！越來越漂亮」王彩樺都一一熱情的感謝，當她看到有網友讚賞女兒「長得像曾之喬欸」底下還有其餘網友附和，也跟著留下一個開心的表情貼圖，贊同該名網友的說法。

王彩樺的大女兒因長相漂亮，加上舞藝精湛，吸引不少廣告商找上門，甚至有4家經紀公司邀約出道，想成為星二代闖蕩演藝圈指日可待，不過王彩樺希望女兒先以學業為重，暫時沒有當藝人的打算，但會尊重女兒的選擇，未來只要女兒喜歡，一定會支持她們做想做的事。

(中時新聞網)