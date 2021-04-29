路邊的野花不要採，自己飛來的野鳥也要小心別亂養。彰化縣員林市73歲邱姓園藝業者，前年底收到友人送他2隻鳥兒，沒多久自家盆栽園對面空地又在飛來1隻鳥，他決定收養美麗的鳥兒，不料這3隻鳥竟是保育類的台灣畫眉，邱男私自收養行為已觸犯《野生動物保育法》。

在員林是經營金樹盆栽園的邱姓男子，前年10月間收到友人送他2隻畫眉鳥，鳥兒鳴叫聲音悅耳，他養在園裡，也許是受到鳥叫聲吸引，沒多久前年底對面空地竟又飛來1隻，邱男很欣喜，3隻鳥兒全關進盆栽園裡的鳥籠中飼養。

由於這3隻鳥兒都是名列第二級保育類野生動物的「台灣畫眉」，十分針對稀有，邱男關養保育類鳥兒的行為，遭位在苗栗的保七總隊第五大隊查獲，依違反《野生動物保育法》送辦，鳥兒則交由彰化縣農業處保管。

彰化地檢署將邱男聲請簡易處刑，彰化地院簡易庭法官認為邱男已觸犯《野生動物保育法》第42條第1項第1款隻非法騷擾保育類野生動物罪，共2罪，判處應執行拘役15天，可易科罰金。審酌被告無前科，予以宣告緩刑。

根據了解，台灣畫眉是本土特有種鳥類，在目前春夏交替季節頻繁出沒，因聲音悅耳，十分受賞鳥人士喜愛，雖列為第二級稀有保育類保護，仍難以避免黑市交易，目前每隻行情約1000元，不論買賣交易或飼養，一經查獲，都已經觸法。

(中時 )