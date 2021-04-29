台鐵408次太魯閣列車事故，行政院長蘇貞昌緊盯台鐵改革，交通部今於行政院會向蘇貞昌提出台鐵改革方向報告，現階段以確保行車安全為首要工作，安全改革措施包括台鐵新建工程由鐵道局辦理、北中南東地區成立協調中心、全面檢視及施作邊坡防護等六大措施。蘇貞昌表示，台鐵提升安全列為首要，安全無虞後立即啟動改革，朝企業化營運模式轉型。

台鐵太魯閣慘重傷亡事故後，蘇揆下令緊盯台鐵改革，蘇貞常提出安全、安定及轉型等三大目標，加速規畫及落實推動臺鐵改革工作，蘇貞昌今再行政院會表示，台鐵改革優先提升安全，要求有票有位安全準時到，台鐵以後重大工程交由統到局辦理，讓台鐵局專注營運。

204標臨軌工程全面停工檢視，截至昨天工程會、勞動部及鐵道局完成204件臨軌工程訪查，共計15件34項缺失；已完成缺失改善計11件27項由鐵道局辦理改善複查。其餘標案鐵道局於5月15日前全面完成複查完畢，安全無虞後始得復工。

為強化工程安全防護，5月1日起成立北中南東協調中心，指派資深主管於各區協調工電聯檢、運機聯運、斷電施工、夜間維修等多單位協調議題。

新城際列車(EMU3000型)為12輛1編組，每列次提供538個座位，第1列預計6月底到港，經性能測試及試運轉，最快10月投入營運；今年底計3列可投入營運，蘇貞昌指示台鐵，新城際列車優先投入宜花東鐵路營運。

蘇貞昌表示，確保安全後就要啟動轉型，未來將朝企業化轉型，希望藉由企業化讓用人活、營業活、財務活，若有營業利潤可以分享員工，福利保障將會越好，一定會保障員工權利，也希望員工能配合台鐵改革。

(中時 )