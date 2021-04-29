針對夢想家中鋒李德威28日末節做出打到頸部以上的危險動作犯規，PLG在29日發布新聞稿，確定李德威的犯規屬於二級惡性犯規，除了罰款25000元，也將記點2點，只要再記1點，就會換來禁賽1場處分，看來接下來李德威要小心一點了，畢竟目前在季後挑戰賽落居1勝2敗的夢想家，恐怕承擔不起他遭禁賽結果。

以下是PLG官方新聞稿內容，「針對昨日(04/28)PLAYOFFS3 桃園領航猿vs福爾摩沙台新夢想家的賽事，第4節福爾摩沙台新夢想家李德威發生頸部以上犯規，聯盟最新判決如下:

第4節還有6分31秒，福爾摩沙台新夢想家李德威對桃園領航猿施晉堯的打頸部以上犯規，現場裁判經過IRS判定，提升為違反運動精神犯規。

經聯盟影片再次審視，此動作實屬不必要且過度動作，並打到頸部以上，認定為二級惡性犯規，基於保護球員維護及球賽良好秩序，處以李德威罰款新台幣25000元整與記點2點。」

(中時 )