王柏融首打席敲二安 惜於三壘遭觸殺

(14:50更新)火腿隊台將「大王」王柏融日前終於升上一軍，今日在對上軟銀的比賽獲得先發機會，這是他本季首度出賽，擔任第七棒、指定打擊，前2打席都敲安，手感相當火燙，第3打席還選到保送上壘，上壘率是百分百，不過火腿遭軟銀壓制，最後以1比2書求。

軟銀今日派出先發投手武田翔太，3局上半王柏融擔任首名打者，第一球偏低的147公里速球就出棒，敲出深遠的中外野安打，王柏融想要拚三壘可惜出局，紀錄上給出一支二壘打，雖然出局但也算好的開始，這是王柏融本季首次一軍出賽，敲出本季首安就是支長打。

王柏融5局上半第2打席再度敲安，面對武田翔太敲出左半邊方向的安打，這次沒有冒進壘包，2打席都敲安手感相當不錯，只不過他上壘後隊友沒能將他送回來，兩隊仍以0比0平手。

軟銀在6、7局各靠中村晃、真砂勇介的陽春炮打下1分，取得2比0領先，第8局軟銀換上頻頻飆出150公里以上速球的洋投摩伊奈洛（Livan Moinelo）接手，不過王柏融開啟選球眼，獲得保送上壘，本戰3打席都能站上壘包，上壘率是百分百。

9局上半中田翔敲出陽春炮，火腿隊終於攻下1分，但今日在軟銀投手武田翔太7局無失分壓制下，火腿最後仍以1比2惜敗，目前戰績仍在洋聯墊底，不過好消息是王柏融表現相當出色，全隊5安中他就敲2安，也是火腿唯一雙安打者，目前打擊率在10成。

王柏融春訓狀況不佳，沒有在開季名單中，在二軍調整後獲得上一軍機會，前2戰都坐板凳，今天直接獲得先發機會，這個球季是王柏融3年合約的最後一年，王柏融勢必要展現價值，而明日火腿開始與西武獅3連戰，有機會與吳念庭來一場台灣內戰。

(中時 )