47歲大陸女演員岳麗娜以電視劇《娘道》、《小娘惹》打開知名度，然而她的人生卻比戲劇還精彩，她在19歲那年認識現在的丈夫郭靖宇，不顧周遭反對跟著對方私奔過苦日子，2人一路走來互相扶持，郭靖宇不但成為導演，還一首將她捧紅，成為一段佳話。

岳麗娜出身商業世家，家庭環境優越，但熱愛表演的她毅然決然考進河北省藝術學校，大二那年她遇見郭靖宇，在父母都不知情的狀況下，和男方私奔到北京，情侶倆為了在大城市追夢，擠在6平方公尺的地下室，就這樣過了5年，岳麗娜和郭靖宇攜手走過苦日子，決定要結婚。

儘管郭靖宇無法給出鑽戒和婚禮，但岳麗娜仍義無反顧，將男方帶回家見家人，儘管家人十分不滿意，但還是在岳麗娜的堅持下妥協，讓郭靖宇十分感動，夫妻倆婚後相當幸福，還生了3名兒女，郭靖宇經過多年磨練，也終於熬出頭，從場記做到了導演。

岳麗娜和老公至今感情恩愛。(圖/翻攝自岳麗娜微博)

郭靖宇獲得上海電視節白玉蘭最佳導演獎的提名肯定後，終於名利雙收，他也不忘感激一直以來陪伴在他身邊的妻子，以岳麗娜為女主角量身打造多部戲劇給她，順利捧紅她，2人一路走來的艱辛，終於都有了回報。

(中時新聞網)