博弈設備廠廣錠(6441)董事會通過2021年首季合併財報，受海運缺櫃干擾訂單出貨進度，營運虧損幅度擴大、每股虧損達1.16元，創下歷史新低。不過，公司預期首季將是營運谷底，業績將逐步回溫，海事工程等新業務布局效益亦將自下半年起發酵。

廣錠首季合併營收2.45億元，季減47.38％、年減21.5％，仍創同期次高。但毛利率1.8％、營益率負20.73％雙創新低，營業虧損達0.5億元。使歸屬母公司稅後虧損0.44億元、每股虧損1.16元，亦雙創新低。

廣錠首季營運明顯轉弱、虧損幅度再度擴大，公司表示，主要由於海運缺櫃致使影響訂單出貨進度，在完整出貨前無法認列全部營收，造成營運虧損擴大。不過，預期首季已是營運谷底，預期業績將逐步回溫，布局的離岸風電海事工程新業務，亦將自下半年開始發酵。

廣錠去年10月與新加坡海上石油天然氣工程公司Teras Offshore合資成立特瑞斯海事技術服務，目前廣錠持股52.8％，打造台灣首家本土離岸風電海事工程公司，並在今年2月取得連接器大廠正崴集團旗下富崴能源的台電離岸風電二期海事工程項目。

特瑞斯27日與丹麥商凱得（K2 Management, K2M）簽署台電離岸風電二期海事工程合作協議，雙方將共同合作台電離岸風場二期的海上變電站、海纜設計與管理服務。預計今年先展開設計，下半年可先認列約8～10億元營收，挹注廣錠營運動能。

而廣錠攜手美國普威及日本村田跨足儲能設備領域，取得儲能電池櫃組裝製造，今年訂單需求續旺，並規畫下半年推出自家100kW電池模組新品，有助儲能業務毛利率提升。本業的博弈設備在手訂單仍有10多億元，預期今年出貨動能可望逐步恢復。

(時報資訊)