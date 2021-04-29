《英雄聯盟》歐洲大師春季賽本周末即將進入準決賽，晉級準決賽的4支隊伍，分別是UCAM戰隊、KC戰隊、BTXL戰隊、MOUZ戰隊。準決賽的2場比賽，分別會在本周六(5/1)晚間及本周日(5/2)凌晨時段進行，比賽採BO3制度(3局2勝)，獲勝隊伍將晉級冠軍決賽(決賽改採BO5，即5局3勝制)，爭取本屆春季賽的冠軍獎盃及4萬歐元(約合新台幣136萬元)的獎金。以下先介紹4支晉級準決賽的隊伍，再提供投注建議給大家參考：

UCAM戰隊：西班牙超級聯賽(SuperLiga)的冠軍隊伍。本屆歐洲大師小組賽在C組以6勝0敗的戰績晉級；8強賽時對上義大利國民聯賽(PG Nationals)的亞軍MKS戰隊，比賽結果UCAM以2：0輕鬆拿下勝利，並保持隊伍自小組賽開始1局未失的連勝戰績。

KC戰隊：法國聯賽(LFL)的冠軍隊伍，同時也是目前冠軍呼聲最高的隊伍。小組賽在D組以6勝0敗的戰績晉級；8強賽時遭遇來自巴爾幹聯賽(EBL)的冠軍SuppUp戰隊，比賽結果KC戰隊以2：1拿下勝利；第1局KC試探對手實力，讓對方拿下一局，但在接下來的兩局，KC皆以破萬的經濟領先，以及第二局20：5、第三局25：6的擊殺數，輕鬆擊敗對手，拿下比賽勝利。目前KC在多項數據都領先其他隊伍，例如K：D為2.41、每分鐘經濟GPM(Gold per minute)為2019、每分鐘經濟差GDM(Gold differential per minute)為+438…表現都是各隊最佳。

BTXL戰隊：北歐冠軍聯賽(NLC)的冠軍隊伍。小組賽與KC戰隊同在D組並以3勝3敗的戰績晉級；8強賽時遭遇來法國聯賽的亞軍MSFP戰隊，最終比賽結果BTXL大爆冷門以2：1拿下勝利，BTXL選手穩定發揮，上路選手Orome適時支援隊友，加上MSFP失誤不少以及多次錯失拿下關鍵物件的機會，讓BTXL有機可趁，最終拿下比賽勝利。

MOUZ戰隊：德國超級職業聯賽(PRM Pro Division)的亞軍隊伍。小組賽狀況不佳在C組僅取得2勝4敗的戰績；8強賽對上來自相同聯賽的柏林國際(BIG)，這場德國內戰，最終MOUZ以2：0取得勝利；小組賽後，MOUZ隊伍狀態調整得很好，第1局比賽打了40分鐘，MOUZ成功將比賽拖到大後期並逆轉戰況取得勝利、第2局比賽BIG自亂陣腳，最後MOUZ拿到超過1萬的經濟領先以及29個擊殺數，取得勝利。

準決賽2場比賽看好KC戰隊及MOUZ戰隊能拿下勝利

接下來準決賽2場比賽，看好KC戰隊及MOUZ戰隊能拿下勝利，對於追求高賠的朋友，也可考慮購買過2關的組合，擴大您的可能中獎金額。

(中時新聞網)