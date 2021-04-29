職業男網ATP、職業女網WTA共站的馬德里紅土網球賽，昨天單打會外賽結束，謝淑薇女單雖直落二飲恨斯洛維尼亞對手席丹塞珂（Tamara Zidansek），但以「幸運輸家」身份遞補進會內賽，預計最快今晚8點單打會內賽首輪再遇席丹塞珂。

這次馬德里網球賽女單「幸運輸家」只有會外賽最後一輪種子選手前面4席只有一人淘汰，才有抽選機會，謝淑薇也順利獲得遞補晉級會內賽的門票，生涯第3度在這項賽事單打會內賽出擊。

如果這次謝淑薇能擊敗席丹塞珂復仇，32強戰可能就會碰上目前女單世界第1的澳洲好手芭蒂；謝淑薇此行也有報名女雙，因為因為捷克籍老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）懷孕待產，她和雙打世界第3、比利時好手梅藤絲（Elise Mertens）首次搭配，兩人首輪輪空。

寶島姐妹檔詹詠然、詹皓晴也挑戰馬德里賽事，兩人是大會第6種子，預計今晚8點首輪迎戰哈薩克芮芭琪娜 （Elena Rybakina）／希臘莎卡芮（ Maria Sakkari），爭奪16強門票。

(中時 )