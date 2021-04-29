我國少子女化問題嚴重， 2020年1至12月出生人數為16萬5249人，死亡人數為17萬3156人，死亡人數比出生人數多7907人，中研院社會所副研究員鄭雁新表示，調查顯示，35至44歲女性，學歷越高、想婚率越高，但卻因年齡、找不到對象等，重點在於「極度重視生育的家庭價值」。

鄭雁新表示，以1974年次女性為例，2014年時40歲已婚婦女生育率約1.9人，顯示有結婚的夫妻生育逾2名孩子仍有一定比率，但世代生育率為1.6，主因是有20％的未婚女性，東亞各國包括我國在內非婚生生育率極低，因此終身未婚比例在討論東亞超低生育率問題是關鍵議題。

鄭雁新提及，以瑞典為例，雖然年輕時生育率下降，但往住會在30至40歲時生育，因此仍能維持生育率，但台灣卻是年輕時生育率下降後，生育率卻越來越低；詢問35歲以上未婚女性，卻發現「學歷越高、想婚率越高」但面臨的問題多數是找不到對象、年齡（歧視）等問題。

鄭雁新指出，台灣極度重視生育的家庭價值，對大齡女性不利，如政府提及「35歲以上為高齡產婦」，使他們結婚的對象往往只能選擇比自己年紀較大的對象，也使35歲以上男性與25至35歲男性均競爭35歲以下女性，35至44歲女性結婚對象多為較自己年長的男性。

(中時 )